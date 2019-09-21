Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu

Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." AA

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