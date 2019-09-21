'IŞİD'in infazcısı' İzmir'de yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis operasyonuyla yakalanan IŞİD infazcısı Muhammed Ramadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Ramadan'ın İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Ramadan'ı yakaladı. Gözaltına alınan IŞİD zanlısı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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