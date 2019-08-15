"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İşsiz sayısında korkutan artış

15 Ağustos 2019, Perşembe 10:33
Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu.

İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan düştü.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

AA

Etiketler: işsizlik, veri, TÜİK
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul serinleyecek

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa baskını

    İdlib'de siviller hedef alındı: 10 ölü

    Cebelitarık, İran tankerini serbest bıraktı

    Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Hazine Bakanlığı'ndan bütçe açıklaması

    'Dünya bu katliama sessizce tanıklık mı edecek?'

    Şırnak'ta terör operasyonu gerçekleştirildi

    Dolar düşüşte

    İşsiz sayısında korkutan artış

    'ABD askeri Şanlıurfa'ya gelecek'

    İsrail hesaba çekilmeli

    Dünya, İstanbul'daki dev randevuyu izledi: Süper Kupa Liverpool'un oldu

    Han'dan Modi'ye tepki: 'Pahalıya mal olacak bir hata'

    Keltat geçim kaynağı oldu

    Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama kararı

    Hadsiz teklif

    Atıklar hiç konuşulmuyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yargı yürütmeyi denetlemeli mi?
    Genel

    Dünya, İstanbul'daki dev randevuyu izledi: Süper Kupa Liverpool'un oldu
    Mikail YAPRAK

    “Seni buraya bizim amellerimiz getirdi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahs-ı mânevî dairesinde istişare...
    Risale-i Nur'dan

    Hayat; vahdet ve ittihadın neticesidir
    Genel

    Yaşlanmak başlanmaktır
    Mustafa Eren BOZOKLU

    “Kürt Sorunu” - 1
    Genel

    İsrail hesaba çekilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.