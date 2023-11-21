İstanbul’a kar geliyor - 4 ilde ulaşıma kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahmin raporunda kenti karlı günler beklediği kaydedildi.

İstanbul’un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016’dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul’a, uzun bir aranın ardından Kasım’da kar yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul’u bir kar yağışı daha bekliyor. İstanbul’a Meteoroloji’nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

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4 ilde ulaşıma kar engeli

Meteoroloji’nin yoğun yağış ve yüksek kesimlerde kar beklentisi olduğu yönünde uyarı yaptığı Doğu Anadolu’da kar yağışı kara yolu ulaşımını da etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova’nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi. Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.