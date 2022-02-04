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4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İstanbul barajlarının doluluk oranında artış

04 Şubat 2022, Cuma 12:23
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi kar yağışının ardından yüzde 64,66'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, yağışlı mevsimin gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 metreye yaklaşan kar yağışının da etkisiyle barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 64,66'ya ulaştı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 10 oldu.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 64,38, Kazandere'de yüzde 67,55, Sazlıdere'de yüzde 34,5, Alibey'de yüzde 51,4, Darlık'ta yüzde 61,49, Büyükçekmece'de yüzde 58,4, Terkos'ta yüzde 61,61, Elmalı'da yüzde 87,38, Ömerli'de yüzde 83,49, Istrancalar'da yüzde 98,44 olarak kaydedildi.

Bu yıl 4 Şubat itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 106,27 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktar bugün itibarıyla 561,68 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl içinde şu ana kadar alınan su miktarı ise 44,77 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 97,19 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 4 Şubat tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 67,22, 2013'te yüzde 78,39, 2014'te yüzde 32,76, 2015'te yüzde 89,64, 2016'da yüzde 75,9, 2017'de yüzde 84,96, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,12, 2020'de yüzde 57,45, 2021'de ise 43,84 olarak gerçekleşti.

Etiketler: İstanbul, baraj, doluluk oranı, artış
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