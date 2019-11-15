"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38'e kadar düştü

15 Kasım 2019, Cuma 18:41
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar indi.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, 15 Kasım 2019 tarihindeki toplam doluluk oranı 38.79 olarak kayıtlara geçti. 

Alibeyköy Barajı'nda keçiler dolaşıyor

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajı da kurak geçek sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 32.55'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda keçiler otlamaya başladı. Barajın Sultangazi ilçesi bölümünde bulunan tarihi su kemeri tamamen kuru bölümde kaldı. Kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

Terkos'da suyun çekilme izleri görünüyor

Bir süre önce su azlığı nedeniyle kullanım dışı kalan Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 2.58, Kazandere barajında ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un büyük barajlarından Terkos Gölü'nde havadan yapılan çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izlerinin pek çok bölgede olduğu görüldü.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şu şekilde: 

Ömerli yüzde 34.54

Papuçdere yüzde 2.58

Sazlıdere yüzde 38.61

Büyükçekmece yüzde 39.53

Alibeyköy yüzde 32.55

Terkos yüzde 57.20

Kazandere yüzde 04.00

Elmalı yüzde 65.10

Darlık yüzde 45.03

Istarancalar yüzde 28.63

Etiketler: İstanbul, baraj, doluluk oranı
Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    Milli Takım birçok ilke imza attı

    Bakırköy'deki acı hadiseye ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    İşsizlik rakamları endişelendiriyor

    HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.