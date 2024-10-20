İstanbul’da ekmek fiyatları semtlere göre değişiyor

İstanbul’da ekmek fiyatları, semtler ve çeşitlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Resmî olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira iken, bazı semtlerde bu fiyat 15 liraya kadar çıkabiliyor.

Online satış platformlarında ise fiyatlar 20 liraya kadar ulaşabiliyor. Buna karşın, Halk Ekmek büfelerinde aynı gramajdaki ekmek 8 lira olarak satılıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarının kilogram başına 50 lira sınırını aşmaması gerektiğini belirtti. Aşılması halinde 100 bin lira cezai işlem uygulanacağını ifade etti. Öte yandan, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fırınların gramaj bilgilerini açıkça belirtmesinin önemine dikkat çekti. Ağaoğlu, bazı semtlerde ekmeğin yüksek fiyatlarla satıldığını ve tüketicilerin bu durumda şikayette bulunabileceklerini söyledi. Haber Merkezi

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