İstanbul'da kalanlar bir nebze olsun ferahladı

Bayramı İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, günlerini sahillerde, tarihi ve turistik mekanlarda geçirdi. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 30'un altına geriledi.

Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Sarıyer başta olmak üzere sahillere akın etti.

Eminönü'ne gelen vatandaşların bir kısmı manzaranın keyfini çıkarırken bir kısmı da Adalar'a giden vapurları doldurdu. Vapurun kalkacağı anı bekleyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Vapur kuyruğunda bekleyen Seyit Şahin, "İstanbullular akın etmiş Adalar'a, biz de bakalım Adalar'a gitmeye çalışacağız. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok." dedi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar da bayram tatilini denize girerek değerlendirdi. Çok sayıda İstanbullu Boğaz manzarasında kulaç atarak serinlemeye çalıştı.

Fotoğrafçılığa ilgi duyan İstanbullular ise Balat'a akın etti. Vatandaşlar tarihi binaları ve rengarenk sokakları çektikleri karelerle ölümsüzleştirdi.

Büyükçekmece'de oturan ve bayramda çocuklarıyla birlikte Tarihi Yarımada'nın yolunu tutan Muzaffer Tombak, "Bayram tatilinde İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye çalışıyoruz. Tabii ki ulaşmamız hepsine de mümkün değil. İstanbul çok güzel bir şehir olduğu için mümkün mertebe boş zamanımızı değerlendirmeye çalışıyoruz çocuklarla. Onlara da tarihimizi öğretiyoruz." diye konuştu.

12 yaşındaki öğrenci Atakan Tombak ise, "Güzel geçiyor bayram. İstanbul güzel bir yer. Gezilecek çok yer var. Buraları gezmeye çalışıyoruz işte." ifadelerini kullandı.

Bayram harçlıklarını toplayan çocukların adresi ise lunaparklar oldu. Eyüp'te bulunan lunaparktaki oyuncaklara binen çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

İBB Cep Trafik verilerine göre kentte şu saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 30'un altında seyrediyor.