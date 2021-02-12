İstanbul'da kar yağışı gözlemlendi

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul'da, kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oldu. Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi. AA

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