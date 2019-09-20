İstanbul'da mesai çıkışı trafik kitlendi

İstanbul'da etkili olan yağış mesai çıkış saati ile birleşince trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Avrupa Yakası köprü girişlerinde araç kuyrukları var.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre cuma mesai çıkışında şehirde trafiğin durumu 'kilitlenme' noktasına geldi. Trafik yoğunluğu bir ara yüzde 80'in üzerine çıktı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'na geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Kağıthane, Şişli ve Maslak; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Maltepe çevrelerinde yoğunluk var.

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