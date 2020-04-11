İstanbul'da polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttüğü sırada, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiye uyarıda bulundu.
Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemette bulundu.
Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahale ettiği 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilere, hem tedbir kararlarına uymamaktan hem de polise mukavemetten işlem yapılacağı öğrenildi.
AA