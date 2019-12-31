'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre yılbaşı öncesi İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtınanın hızı Kartal'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul’da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. Arnavutköy’de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, İstanbul’da fırtınanın hızı 106.6 km’yi buldu. Poyraz, Kartal Aydos’ta dün saat 12.12’de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz’da 103.7 km’yi bulurken Çatalca’da ise 101.5 km’ye ulaştı.

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