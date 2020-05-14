İstanbul'da uzun süre sonra trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre trafikte yoğunluğu yaşanmamıştı. Bugün akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışından Beylikdüzü istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Haliç Köprüsü'nde saat 18.00 itibari ile çift yönlü yoğunluk oluştu. İBB'nin trafik haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.