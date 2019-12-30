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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul'da yarın bir çok yol trafiğe kapalı olacak

30 Aralık 2019, Pazartesi 20:21
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,

2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,

3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,

4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,

5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,

6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,

7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal

Caddesine gidiş istikameti,

8- Meşrutiyet Caddesi,

9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,

11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,

12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,

13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi

14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,

15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,

19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,

21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,

24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,

25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.00

1- Mim Kemal Öke Caddesi,

2- Abdi İpekçi Caddesi,

3- Bostan Sokak,

4- Atiye Sokak,

5- Altın Sokak,

6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.00

1- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar: 

2- Mumhane Sokak,

3- Bakkal Sokak,

4- Tekkeci Sokak,

5- Dubaracı Sokak,

6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,

7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),

8- Arnavutköy Deresi Sokak.

Alternatif Güzergâhlar:

1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,

2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,

3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

Caddesi istikameti.

KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00

 Osmanağa Mahallesi

1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.

 Caferağa Mahallesi

1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,

2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,

3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,

4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,

5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,

6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,

7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,

8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,

9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,

10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,

11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,

12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,

13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,

14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,

15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe

kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar:

1- General Asım Gündüz Caddesi,

2- Dr. Esat Işık Caddesi,

3- Mühürdar Caddesi,

4- Albay Faik Sözdener Caddesi,

5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

Caddebostan Mahallesi

1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,

2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,

4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

Etiketler: İstanbul, yol, trafik, kapalı
Okunma Sayısı: 198
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