İstanbul'da yarın bir çok yol trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: BEYOĞLU- KAPAMA SAATİ: 14.00 İstiklal Caddesi ve bu Caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak. 1- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş, 2- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar, 3- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti, 4- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, 5- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, 6- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, 7- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, 8- Meşrutiyet Caddesi, 9- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, 10- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, 11- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi, 12- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi, 13- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi 14- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi, 15- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi, 16- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi, 17- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi, 18- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, 19- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi, 20- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi, 21- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, 22- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, 23- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, 24- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, 25- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak. Alternatif Güzergâhlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek. ŞİŞLİ - KAPAMA SAATİ: 16.00 1- Mim Kemal Öke Caddesi, 2- Abdi İpekçi Caddesi, 3- Bostan Sokak, 4- Atiye Sokak, 5- Altın Sokak, 6- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, 7- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır. Akımlara alternatif olarak: Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek. BEŞİKTAŞ - KAPAMA SAATİ: 15.00 1- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesinden 1. Bebek Arnavutköy Caddesine inen Sokaklar: 2- Mumhane Sokak, 3- Bakkal Sokak, 4- Tekkeci Sokak, 5- Dubaracı Sokak, 6- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi, 7- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak), 8- Arnavutköy Deresi Sokak. Alternatif Güzergâhlar: 1. Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti, 2. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti, 3. Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye Caddesi istikameti. KADIKÖY- KAPAMA SAATİ: 17.00 Osmanağa Mahallesi 1- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş, 2- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş, 3- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş, 4- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş. Caferağa Mahallesi 1- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş, 2- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş, 3- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş, 4- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş, 5- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş, 6- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş, 7- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş, 8- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş, 9- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş, 10- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş, 11- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş, 12- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş, 13- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş, 14- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş, 15- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Alternatif Güzergâhlar: 1- General Asım Gündüz Caddesi, 2- Dr. Esat Işık Caddesi, 3- Mühürdar Caddesi, 4- Albay Faik Sözdener Caddesi, 5- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek. Caddebostan Mahallesi 1- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş, 2- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, 3- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş, 4- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, 5- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, 6- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak. Alternatif Güzergâhlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

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