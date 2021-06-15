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15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İstanbul'da zor anlar yaşandı

15 Haziran 2021, Salı 15:00
İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da bir alt geçidi su basması sonucu araçta mahsur kalan yaşlı kadın ve bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri de alt geçitte tıkanan mazgalları açtı. Yağmurun etkisinin azalması ve ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su da azaldı.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su birikmesi yaşandı.

Topkapı Varyantının altında su birikintisi oluştu

Kentte aralıklı olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle Topkapı Varyant altında da su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yolda kalan bir araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Varyantın Topkapı istikameti araç trafiğine kapatılırken, İBB ekiplerince suyun tahliye çalışmaları yapılıyor.

Çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda yağışın da etkisiyle bir kısmında çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı.

Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde daha önce altyapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Yolda oluşan çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, polis güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Beyoğlu Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmasından sonra yol yeniden araç trafiğine açıldı.

AA

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