İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek. SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır."

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