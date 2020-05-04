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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

04 Mayıs 2020, Pazartesi 13:29
Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin genelinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan akşam saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağış nedeniyle İstanbul için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Metrekareye 25 ila 30 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği İstanbul’da sel ve su baskınlarına karşı yurttaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yani 4 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00, 19.00’a kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Sağanak yağışlı 18 derece

İzmir: Bulutlu 21 derece

Ankara: Yer yer hafif yağışlı ve 19 derece

Etiketler: İstanbul, sağanak yağış, uyarı
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