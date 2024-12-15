İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.
AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.
AA