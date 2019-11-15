İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 19:00 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyordu. Cuma trafiğine mesai saatinden sonra tatilcilerin de eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 19:00 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.

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