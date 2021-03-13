"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde 61,96'ya ulaştı

13 Mart 2021, Cumartesi 17:18
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 61,96'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,57, Terkos'ta yüzde 57,54, Sazlıdere'de yüzde 32,95, Alibey'de yüzde 57,85, Büyükçekmece'de yüzde 62,07, Ömerli'de yüzde 75,94, Darlık'ta yüzde 71,98, Elmalı'da yüzde 68,85, Kazandere'de yüzde 60,22 ve Pabuçdere'de yüzde 44,30 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 746 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,66, 2007'de yüzde 53,54, 2008'de yüzde 36,90, 2009'da yüzde 86,58, 2010'da yüzde 98,97, 2011'de yüzde 93,73, 2012'de yüzde 92,15, 2013'te yüzde 84,92, 2014'te yüzde 35,40, 2015'te yüzde 94,61, 2016'da yüzde 88,60, 2017'de yüzde 87,65, 2018'de yüzde 90,33, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de ise yüzde 64,19 olarak gerçekleşti.

AA

Etiketler: İstanbul, baraj, doluluk oranı
Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de yeni vaka sayısı 15 bini aştı

    İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde 61,96'ya ulaştı

    İngiltere'den Çin'e 'Hong Kong' tepkisi

    DSÖ: Aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi

    Bingöl'ün Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

    Yeni Zelanda Başbakanı: Müslüman toplumu desteklemek görevimiz

    Taiz'de Husilerin 7 yıllık kuşatması kısmen kırıldı

    Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

    ABD'de 100 milyon aşılanma gerçekleştirildi

    Akdeniz'de İran'a ait bir gemiye saldırı

    ABD, Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah sattı

    Sıcaklıkların artması bekleniyor

    Dünya, Suriye’deki yıkımı seyrediyor... Sorumlular hesap vermeli

    Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

    Hepimiz dijital obez adayıyız

    7 milyon yapıya hızla yenileme gerekiyor

    Lübnan normale dönemiyor

    Etna Yanardağı son 25 gündeki 12. patlama

    Besicilik bitme noktasına geldi

    Türkiye'nin son 24 saati

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanın AİHM çelişkileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan ve Erbakan tarzı meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Papazlardan imamlara destek
    Nurbanu Şen

    Yıldızlar birer birer kayarken
    İsmail TEZER

    Nur’a boyanan bir isim: Sabahattin Boyacı
    Sebahattin YAŞAR

    Ölmeden evvel son hamle
    Cevher İLHAN

    “Kademeli kontrolsüz anormalleşme!”
    Abdil YILDIRIM

    Süvarilik ve kırk yamalı hırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.