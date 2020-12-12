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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul'un deprem müdahale planı açıklandı

12 Aralık 2020, Cumartesi 15:32
AKUT Başkanı Murat Boz, olası İstanbul depremine ilişkin acil müdahale planını anlattı. Boz, "Afetzede İstanbul ekibi dışarıda tutulacak. Trakya ve Anadolu’dan 27 ekip gelecek. İlk 7 gün 24 saat kesintisiz kurtarma yapılacak" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yöneticileri, beklenen İstanbul depremine yönelik acil müdahale ve kurtarma planlarını Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda anlattı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Boz, komisyondaki milletvekillerinin “İzmir’de tam anlamıyla yıkılmış 5 bina vardı, burada bile 6 gün enkaz kaldırma sürdü. Olası İstanbul depreminde yüzlerce binanın yıkılacağını varsayarsak buna hazırlığınız var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: 

'Yedi gün aralıksız kurtarma'

“İstanbul deprem müdahale yönetim şemamız hazır. Olağanüstü İstanbul depreminde 27 ekibimizi Anadolu Acil Durum Yöneticisi (ADY) ve Trakya ADY olarak birbirinden ayrıştırdık. 10 tanesi Trakya ADY’yi, 15 tanesi Anadolu ADY’yi oluşturdu. İstanbul ekibimizi bunu dışında tutuyoruz çünkü o gün afetzede olabilirler. İstanbul ekibimiz önce kendi güvenliğini sağladıktan sonra yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve bulunduğu bölgede toplumu yönlendirecek. Şu anda 600’e yakın profesyonel eğitim almış, lojistik malzemesi yanlarında olabilecek, yedi gün aralıksız, devletin hiçbir kurumundan destek almadan kendine bakıp iaşesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek operasyonel güce sahibiz.

'Toplanma bölgemize en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız'

"Afet bölgesine uzak ekiplerimizi hızlı bir ulaşımla, AFAD Başkanlığımızın bünyesinde yapılacak hava yolu, deniz yolu intikaliyle, hafif arama kurtarma lojistik malzemesiyle birlikte Kocaeli ve Tekirdağ toplanma bölgemize en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız. Hatta Çanakkale ve İzmit’ten, yine AFAD Başkanlığımız tarafından destek atılacak ve bu geçişin sağlanmasıyla, deniz yoluyla İstanbul iç bölgelerine kadar getirilecek ekiplerimiz."

'7 gün 24 saat arama kurtarmaya katılabilecek'

"Bu ekiplerimiz, INSARAG kapsamında 7 gün 24 saat arama kurtarmaya katılabilecek. Biz bunu nasıl aldık? INSARAG, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu altında sınava girerek aldık. AFAD Başkanlığı’nın akreditasyon süreciyle de kendimizi ispatlamış olduk. 600 kişilik operasyonel gücümüzle enerjimiz tükenene kadar sahadayız, onu bilin."

'Gücümüzün ve kapasitemizin yettiği ölçüde sahadayız'

Gölcük’te yaklaşık 100 AKUT gönüllüsüyle ilk sahaya çıkmıştık. Kurduğumuz ana kampa bin 200’e yakın gönüllü girişi olmuştu. AKUT, lider yetiştiren bir kurumdur, gönüllülük esasında lider yetiştirir. Gölcük’te 100 kişi küçük takımlar oluşturarak süreci ilerletti. Eğer İstanbul kapsamında bir şey düşünürsek, 2 bin 69 aktif gönüllü; elimizin, gücümüzün ve kapasitemizin yettiği ölçüde sahadayız.”

 'Üzerinize her kırmızıyı giydiğinizde o sahaya gidebileceğinizi düşünmeyin'

AKUT yetkilileri, kamuda görevli olup AFAD’a destek olan personelin izinli sayılması gibi özel sektörde çalışan görevlilerin de afette izinli sayılmasını talep etti. AKUT Seminer Sorumlusu Harun Öngören, şunları söyledi:

“Deprem sonrasında eğitim almamış kişi ve kurumların enkaz çalışmasında yığıldığı ‘afet turizmi’ önlensin. Bu iş biraz kahraman yaratma olgusuyla alakalı. Akredite olmamış ya da hasbelkader çalışmalar yürüten bireyler ekip adı altında sahada dolaşıyor. Üzerinize her kırmızıyı giydiğinizde o sahaya gidebileceğinizi düşünmeyin.

Etiketler: İstanbul, deprem, müdahale
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