"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İstanbul Valisi'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:24
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli sağanak, gece saatlerinde de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün raporuna göre, sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasının, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiğini kaydetti.

Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Yerlikaya, "Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İstanbul Valisi, kuvvetli sağanak
Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Valisi'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

    Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Regaip Kandili yarın idrak edilecek

    AİHM'e başvuru süresi 4 aya indi

    Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askerlerini sınırdan çek

    Trol çetesi panikte

    Gine Bissau'da darbe girişimi: Hükümet, durumu kontrol altına aldı

    Pahalılık halkı bunaltıyor

    Aile hekimleri Şubat’ta 2, Mart’ta 3 gün iş bırakıyor

    Polonya: Ukrayna'ya destek vermeye hazırız

    Adalet istedim

    Bir protesto da Samsun’da

    Üretici ile market arasındaki fark 4,5 kat

    Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

    ‘Kanal İstanbul köy bırakmadı’

    'Dünyanın en saçma binası'nda yıkım süreci devam ediyor

    Zorunlu emeklilik derhal düzeltilmeli

    Mesele kademe değil, zam

    3 günün maliyeti 7-8 milyar dolar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör propagandası ve örnek bir karar
    Genel

    Trol çetesi panikte
    Süleyman KÖSMENE

    Muhteşem Üç Aylar’a girdik
    Ahmet BATTAL

    Bakan yiyen ve yenilen
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Feyzullah ERGÜN

    Amerika’dan gelen düşündürücü mektup
    Cevher İLHAN

    “Haysiyet cellâtlığı, itibar suikastı” ikrarı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı ya biz eğiteceğiz ya sosyal medya!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vasat yol arayışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.