İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara’da yarından itibaren kar yağışının beklediğini açıklarken, 14 il için ‘sarı kod’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası bütün yurtta etkili olacak. İstanbul’da yarın ve Perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara’da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başşehir’de Çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Haber Merkezi

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