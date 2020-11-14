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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir'de hasar tespit sonuçları açıklandı

14 Kasım 2020, Cumartesi 17:06
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili tamamlanan hasar tespit çalışmalarının sonuçları açıklandı.

115 kişinin vefat ettiği, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir'de 109 bin 921 binada, 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı.

İzmir Valiliği, hasar tespit çalışmalarına ilişkin resmi sonuçları duyurdu.

Valiliğin Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "İzmir depremi nedeniyle Bayraklı, Bornova, Karşıyaka ve Karaburun ilçelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına dair resmi sonuçlar http://hasartespit.csb.gov.tr adresi ve mahalle muhtarlıklarından bugünden itibaren öğrenebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz Bayraklı ve Bornova ilçelerinin tüm mahalleleri ile Karaburun ilçesinin Ambarseki, Bozköy ve Kösedere mahalleri ve Karşıyaka ilçesinin Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Donanmacı, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Nergiz, Şemikler, Yalı ve Zübeyde Hanım mahallerinde yapılan kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Yukarıda isimleri verilen mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız kesin hasar tespit sonuçlarını hasartespit.csb.gov.tr, internet adresi ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılan listelerden öğrenebileceklerdir.

Sonuçlar 30 gün süreyle belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir.

Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde aşağıda adresleri verilen itiraz talep merkezlerine başvurularını yapabilirler. Nerede ikamet ettiklerine ya da binalarının nerede olduğuna bakılmaksızın vatandaşlarımız aşağıda listede verilen itiraz talep kabul merkezlerinden dilediklerinde başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmadan önce vatandaşlarımızın ilan edilen hasar tespit raporlarında yer alan BİNA KODU’nu öğrenmeleri önemle rica olunur.

Yukarıda verilen yerleşim birimlerine ilişkin hasar tespit sonuçları 14.11.2020 tarihinde ilan edilmiş olup, vatandaşlarımız kanunen 30 günlük sürenin sonu olan 13.12.2020 tarihine kadar itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.

Diğer ilçelerde ise sonuçlar ilan edildikçe, itiraz talep toplama tarih aralıkları vatandaşlarımıza duyurulacaktır."

Etiketler: İzmir, hasar tespit, sonuç, açıklama
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