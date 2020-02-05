İzmir'de kordon su altında kaldı

İzmir'de yağmur öğleden sonra etkisini artırırken şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu.

Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.

Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı.

Kordon su altında kaldı

İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları su altında kaldı. Esnaf, tentelerinin uçmaması için önlem aldı. Yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentin bazı noktalarında rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Esnaf, dükkanlarına suların girmemesi için kum torbalarıyla önlem alırken yükselen sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Araçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, ayaklarına giydikleri poşetlerle suların içine girdi esnaf dükkanlarını temizledi.

Kordon'da iş yeri bulunan Atıf Can, yaptığı açıklamada, her yağmurun ardından aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Durum kötü, deniz ve lağımlar taşıyor. Mekanımız enkaz altında, arkadaşımız çöp poşeti geçirmiş ayağına öyle çalışabiliyor. İzmir bu manzaraya alıştı. Tedbir alınmasını istiyoruz. Müşterimiz gelmiyor. Para kazanmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Evi Kordon'da bulunan Ali Salim ise "Her yağmur yağdığında ve lodos olduğu zaman Kordon'u su basıyor. Deniz yükseldiği anda yapacak bir şey yok." dedi.

Öte yandan İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm vapur seferleri iptal edilmişti.