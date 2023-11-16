"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İzmir'de metro vagonu raydan çıktı: 3 kişi yaralandı

16 Kasım 2023, Perşembe 15:00
İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.

Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.

Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi. Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evka 3 yönünde sefer yapan metro treninin son vagonunun raydan çıkarak peron duvarına çarptığı belirtilerek kazanının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Trenin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğinin aktarılan açıklamada, metronun tek hattındaki seferlere 15 dakikada bir olmak üzere devam edildiği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya muhalefeti: İsrail'e silah yardımı hemen askıya alınsın

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gazze'de her saatte 5 çocuk katledildi

    'Filistin'in işgali kamuoyu baskısıyla çözülebilir'

    Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar "Tıp bilimine giriş" dersinde anlatılacak

    İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

    Yine İsrail'i savundu

    'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    Gazze'de "acil ve uzatılmış ara verilmesi" karar tasarısına ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı

    Ranttan öteye gitmez

    3 milyon 818 bin kişi icra kıskacında

    200 kişiyi toplu mezara gömdük

    İsrail ordusu yoğun bakımı da vurdu

    Yeter artık çocuklar ölmesin

    İltica başvurularında patlama

    İnsanlar kendini güvende hissedemiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Said Nursî düşmanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    “Sessiz olun, çıkarınız elden gider!”
    Mikail YAPRAK

    “Gözünü toprak doyursun”
    Ahmet BATTAL

    Sarı öküz meseli ve yargı
    Ali FERŞADOĞLU

    Aldatmanın sebepleri ne?
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı esas tut ve yalnız rıza-i İlâhîyi düşün
    Sebahattin YAŞAR

    Dindar İsevîlerle Filistin için dua ettik - Her programın bir hikâyesi var - 2
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.