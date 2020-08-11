İzmir’de suya yüzde 11,76 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin Euro kredi çekilmesine ilişkin önerge görüşüldü. Toplantıda kredi kullanma kararı oy birliğiyle kabul edilirken, suya Eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması önerisi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi. AA

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