İzmir sahilinde petrol sızıntısı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Aliağa ilçesinde bölgedeki bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyindeki atık maddeyi görenlerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Kirlilik hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti.

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