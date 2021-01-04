İzmir Yeni Asya Risale dağıtımına devam ediyor

İzmir Yeni Asya, Gençlik Rehberi ve Meyve Risalesi dağıtımına devam ediyor.

Meyve Risalesi meyvesini vermeye başladı Yeni Asya Çamdibi Temsilcisi Nail Aladağ Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, “İzmir Çamdibi’nde Yeni Asya Gazetesi temsilciliği olarak komşularımıza Yeni Asya Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenmiş deprem kitabı ve yeni tarzda çıkmış olan Gençlik Rehberi ve Meyve Risalesi dağıtımı yapmaya devam ediyoruz” dedi. İzmir - Yeni Asya

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