Kadıköy'de bir binada yangın çıktı

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Recaizade Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. NTV

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