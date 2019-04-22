Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bölgede risk altında olan 21 bina tahliye edildi. İstanbul Valisi Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak. Risk analiz raposunun sonucuna göre kentsel dönüşüm hızla yapılacak. 98 haneye 5 bin TL maddi yardım yapılacak" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan iki binanın altındaki toprakta kayarken, binalar tahliye edildi. Toprak kayması nedeniyle asılı kalan dört katlı bina kısa bir süre sonra saat 14.15'te çöktü. 21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ Bölgede risk altında olan 21 bina tahliye edildi. İstanbul Valiliği, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını duyurdu. Bina çökmesi nedeniyle herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmuyor. NTV

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