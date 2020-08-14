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14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne salgın kısıtlaması

14 Ağustos 2020, Cuma 18:51
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların semt pazarlarına gidiş saatleri ile toplu taşıma aracı kullanımına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

AA

Etiketler: Kahramanmaraş, kısıtlama, salgın, 65 yaş üstü
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