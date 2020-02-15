Kapıkule'den 7 milyon yolcu geçti

Geçen yıl 3 milyon 693 bin 707 kişinin giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 3 milyon 440 bin 423 kişi çıkış yaptı.
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'den geçen yıl 7 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı.
Modern, etkin ve işlevsel haliyle bölgede ticaretin ve turizmin ana damarlarından olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 693 bin 707 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 440 bin 423 oldu.
Sınır kapısından geçen yıl 805 bin 176 araç girişi, 737 bin 947 araç çıkışı yapıldı.
AA