Kapıkule'den 7 milyon yolcu geçti

Geçen yıl 3 milyon 693 bin 707 kişinin giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 3 milyon 440 bin 423 kişi çıkış yaptı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'den geçen yıl 7 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı. Modern, etkin ve işlevsel haliyle bölgede ticaretin ve turizmin ana damarlarından olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 693 bin 707 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 440 bin 423 oldu. Sınır kapısından geçen yıl 805 bin 176 araç girişi, 737 bin 947 araç çıkışı yapıldı. AA

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