Kar nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 11 Şubat Salı günü Bitlis, Ordu, Batman-Sason, Artvin, Siirt-Eruh ve Van'da eğitime ara verildi.

Bitlis

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Ordu

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.

Batman-Sason

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Siirt-Eruh

Eruh İlçe Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Van

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.