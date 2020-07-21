"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Karabük'te toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

21 Temmuz 2020, Salı 17:37
Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda kent genelinde toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağını açıkladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart itibariyle değişik tedbirler alındığını, Karabük'ün Ramazan Bayramı'na kadar salgınla mücadelede en başarılı illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

O dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan Vali Gürel, "O zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vaka ile kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme ile beraber elimizde bir kısım vakalar yeniden görülmeye başladı. İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Aile ziyaretleri başta olmak üzere, akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını aktaran Gürel, "Aslında kurallı bir döneme girdik 1 Haziran itibariyle. Kontrollü sosyal hayat ile beraber Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallar var. Her iş yerinin uyması gereken kurallar var. Bunlara uyulması gerekiyor, orayı kullanan vatandaşlarımızın da kurallara uyarak hizmet alması gerekir. Onun yanında vatandaşlarımızın evinde olan iletişimi bilmemiz mümkün değil. Özellikle yakın temas halinde olduklarını daha sonradan anlıyoruz. Çünkü vaka bir yerde çıktığı zaman onunla bağlantılı neredeyse 15-20 pozitif vakanın ortaya çıktığını biliyoruz ya da buradan Ankara’ya, İstanbul’a, büyükşehirlerde hastanelere giden vatandaşlarımızın bir kısım joronavirüsü getirdiklerini biliyoruz" diye konuştu.

"VAKA SAYIMIZ 2,5 KATI BİR ORANA YÜKSELMİŞ OLDU"

"Geldiğimiz nokta itibariyle o 2,5 aylık süre ötesine geçerek vaka sayımız 2,5 katı bir orana yükselmiş oldu" diyen Gürel, şunları kaydetti:

"Tabi bunlar bizi üzüyor ama diğer taraftan tedbirlerimizi arttırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak adına sürekli bir gayret içerisindeyiz. Şehir sınırlarında dışarıdan gelenlerin takibini yapma işine devam ediyoruz. Onların karantina altında ya da gözlem altında tutulması ile ilgili ikazlar yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız telefonla arıyorlar. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle son dönemlerde vakaların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk 5'e giren rakamsal olarak yada vaka sayısının azaldığı şehirlere açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vaka sayısı belli bir yerde duran şehirlerden biriyiz."

"İNSANLARIN TOPLANIP BAYRAMLAŞMALARINI YASAKLAYACAĞIZ"

Önemli bir Kurban Bayramı süreci olduğunu, bu süreçte insanların birbiriyle çok temas edebileceğini vurgulayan Gürel, "Böyle bir sıkıntı var bunun için bir kısım kurallar getirmeyi düşünüyoruz. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanıp bayramlaşmayı yaparlar. Bir kısım yeme içme muhabbetleri olur bunu biliyoruz. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığını istirham ediyoruz. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın ailesini, komşusunu ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Bizim takip edebileceğimiz bir iş değil. Orada da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da uzaktan telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşmasını sağlayabilirse, temas olmadan sağlayabilirse sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz. Eskiden dışarıdan gelenler de bunun olabileceğini düşünüyorduk ama bizim ilimizde de bu hastalık belirli yerlerden çıkabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

NTV

Etiketler: Karabük, toplu bayramlaşma, yasak
Okunma Sayısı: 741
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...

    Sosyal medya düzenlemesi ifade hürriyetine son darbe

    Çocukları koruyalım

    Kızartma yağları sürekli denetlenmeli

    AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

    Mevsimlik tarım işçileri de dertli

    DMÖ uyardı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgasına dikkat!

    İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı

    Keşmir'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için geldiler

    24 saat açık olacak: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

    Ağrı - Doğubayazıt'taki selden acı haber!

    Bakan Koca, 24 Temmuz tablosunu değerlendirdi

    Türkiye'ye bir Ayasofya tebriği de Mescid-i Aksa'nın avlusundan

    "Kuşlar gibi uçuyorum'' diyen Kandemir: Başardık

    Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ayasofya Camii'ndeki tarihi hutbeden önemli mesajlar

    4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu

    Millî gelirimiz azaldı

    Ayasofya Camii Almanya'da 'TT' oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbadet, dua ve huzurun sembolü
    Ahmet BATTAL

    İtaat et, bu bir emirdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi: Ayasofya
    Osman ZENGİN

    Dövme yaptırmayan gençler...
    Misbah ERATİLLA

    Vefasız doktor
    Genel

    Ayasofya coşkusu: Geceden sabahladılar... Akın akın geldiler... Hasret sona erdi...
    Yasemin YAŞAR

    Risale-i Nur’u israf etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.