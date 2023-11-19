"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Karadeniz Ereğli 'de ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

19 Kasım 2023, Pazar 14:07
Kıyıya sürüklenen Panama bandıralı kuru yük gemisinin parçası, limanın betonlarına ve amfi tiyatroya zarar verdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz Ereğli 'de ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

    Dijital depolamada çığır açacak keşif

    Yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı

    Hastanelerde mahsur kalanlar aç ve susuz

    Deprem de rant malzemesi yapıldı

    KKTC vatandaşları Gazze'den tahliye ediliyor

    Bu düzen zenginler için dönüyor

    İsrail ordusu hastaları zorla çıkardı

    Filistin için ders bıraktılar

    Hastane vurmaktan vazgeçmiyor

    AB’den üç “hayır”, üç “evet”

    İsrail işgali sona ersin, Filistin devleti kurulsun

    Kara araçlarıyla Gazze'deki işgalini genişletiyor

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze’yi yalnızca Filistin Yönetimi idare edebilir

    Filipinler'deki depremde 6 kişi öldü

    'İsrail, Gazze'deki halkı boşaltmaya çalışıyor'

    Gazze Şeridi Orta Çağ’a döndü

    Gazze en büyük mezarlığa dönüştü

    İsrail dezenformasyonda daha da vahşileşti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Haksızlığa taraftar olmamak”
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay mı, AYM mi? -2
    Adnan NACİR

    Boykot listesi
    Sami CEBECİ

    İbret gözüyle bakmak
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şefkat ve ferâseti…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yargıtay değil, tek adam krizi!
    Risale-i Nur'dan

    Manevî cihadda küçük sandığınız çok büyük olabilir
    Zeynep ÇAKIR

    Bade’l Harabü’l Gazze
    Mehmet KARA

    Çekişmede asıl hedef yeni anayasa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.