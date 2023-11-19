Karadeniz Ereğli 'de ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

Kıyıya sürüklenen Panama bandıralı kuru yük gemisinin parçası, limanın betonlarına ve amfi tiyatroya zarar verdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi. Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 396

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.