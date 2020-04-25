Karantinadaki vatandaş sayısı açıklandı

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın karantinada olduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 bin 801 vatandaşın karantinada olduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise karantina yurtlarından ayrıldığını duyurdu. Kaynak: Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı. NTV

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