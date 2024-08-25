Kayseri'de sel felaketi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp bir kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı vatandaşların mahsur kaldığı ve kayıp bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 267

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.