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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kendini İslam dinini tanıtmaya adadı

27 Mart 2021, Cumartesi 23:34
İki sene önce Türkiye gezisi sırasında çekinerek girdiği Sultanahmet Camii’ndeki atmosfer ile tanıştığı kişilerden etkilenerek Müslüman olan Aisha Rosalie, kendini İslam dinini tanıtmaya adadı.

İngiltere’de dini hassasiyetleri az olan bir ailede dünyaya gelen 24 yaşındaki Aisha Rosalie, 22 yaşında Türkiye’ye gelerek, kapsamlı bir İstanbul turu yaptı. “Hayatının dönüm noktası” olarak nitelendirdiği bir gün, İslamofobik söylemlerden dolayı “Belki bana bağırırlar ya da kötü davranırlar’ diye korkarak girdim” dediği Sultanahmed Camii’ni ziyaret ederek oradaki atmosferden çok etkilendi.

Camiden çıktıktan sonra bütün hayatını derinden etkileyecek bir yolculuğa adım atan Rosalie, İngilizce mealini satın aldığı Kur’ân-ı Kerîm’i İngiltere’ye döndükten sonra da büyük bir heyecan ve ilgiyle okumayı sürdürdü.

Rosalie, bir yıllık araştırmanın ardından Müslüman olmaya karar vererek, sosyal medya hesaplarında İslâm’ı anlatmaya ve İslamofobik söylemlere karşı mücadele etmeye başladı. Rosalie, ikinci kez geldiği Türkiye’de İslâm dini ile tanışmasını, bu dönemde yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı.

Kötü davranırlar diye korkuyordum

Çocukluğunda seküler bir ailede büyüdüğünü söyleyen Rosalie, lise ve üniversite yıllarının sinemayla iç içe geçtiğini söyledi. Müslüman olmadan önce aktris olmak için eğitim aldığını, bunun “en büyük hayali” olduğunu dile getiren Rosalie, “Bu hayalimi gerçekleştirmek için 14 yaşından itibaren birçok yapımda rol aldım. Los Angeles’te eğitim aldım ve bir süre Amerika’da yaşadım. Bu benim hayatımın hayaliydi. Senaryo yazarlığı yaptım, kısa bir süre yönetmenlik yaptım. Bollywood’da da rol aldım.” dedi.

Rosalie, bu sırada tek başına Türkiye’ye gelmeye karar verdiğini, bu ziyaretin hayatını değiştirdiğini belirtti.

Rosalie, şöyle devam etti: “Google’dan gezilecek yerlere baktım. Sultanahmed Camii vardı. ‘Belki giderim’ dedim. Ama gerçekten korkuyordum. ‘Acaba bana bağırırlar mı, kızarlar mı?’ diye düşünüyordum. Çünkü Müslümanlar hakkında iyi fikirlerim yoktu. İslâm hakkındaki bilgilerimin kaynağı da sadece medyaydı. Yine de camiye gitmeye karar verdim. Camiye gittiğimde insanlar namazı bitirmiş duâ ediyorlardı. İnternetten ne dediklerine baktım, ‘Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber. Ben de onlarla söyledim. Ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum aslında. Etrafıma bakıyordum ve harika ve huzur dolu bir ortam vardı. İnanamıyordum. Etrafımda namaz kılanları izliyordum. Caminin içindeki güzellik ve huzurdan çok etkilendim.”

Camide yaşadığı duyguların hayatında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Rosalie, cami çıkışında aldığı Kur’ân-ı Kerîm’i İngiltere’ye götürüp okumaya devam ettiğini dile getirdi. Rosalie, aynı dönemde İslâm’la ilgili ciddî bir araştırma sürecine girdiğini ve İngiltere’de Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

“Müslüman olduktan sonra bütün hayatım güzelleşti”

Müslüman olması sebebiyle ailesi ve çevresinde büyük bir şaşkınlık yaşandığını ifade eden Rosalie, İslâm’ın hayatına sayısız güzellik getirdiğini anlattı.

Ailesi ve arkadaşlarına güzel örnek olmak için İslâm’ı daha iyi öğrenmeye ve anlatmaya başladığını aktaran Rosalie, “Müslüman olduktan sonra her şey, bütün hayatım değişti. Ailem emin değildi. Annem, İslâm’ı keşfettiğimi öğrendikten sonra ne yaptığım hakkında aslında şaşkındı. Google’a girip bana ‘Bak, Müslümanlar bunu yapıyor, bunu yapıyor.’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

Annesinin şimdi daha iyi bir insan olarak değiştiğini gördüğünü dile getiren Rosalie, “Türkiye’ye geldiğimde Müslüman olmamı sağlayan sebeplerden birisi de burada iyi, güzel karakterli Müslümanları görmemdi” değerlendirmesini yaptı.

“Müslüman olunca yeniden doğmuş gibi hissettim”

Rosalie, Müslüman olduktan sonra aktris olma hayalinden de vazgeçtiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi Youtube kanalımda İslâmî muhtevalar üretiyorum. İnsanlara yardım etmek, dine yaklaşmalarını istiyorum. Sonradan Müslüman olan birçok kişinin hikâyesini de paylaşıyorum. Buraya eşime, Müslüman olduğum yeri, harika bir şehir olan İstanbul’u göstermek için geldim. İnsanlar burada gerçekten harika. Buradaki ortam ve ezan müthiş.” 

AA

Etiketler: İslam
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