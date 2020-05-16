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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek'

16 Mayıs 2020, Cumartesi 11:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de kurulan tesiste aylık 45 milyon cerrahi maske üretileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak, salgını en kısa sürede ve en az kayıpla atlatmak için gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldıklarını vurguladı.

Cerrahi maskeler yerli imkanlarla üretilecek

Bu tedbirler kapsamında, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi binasında maske üretim tesisi kurulduğunu açıklayan Oktay, şöyle konuştu:

"Türkiye sağlık ürünleri üretimi alanında ciddi bir altyapıya ve tecrübeye sahip. Tamamen yerli imkanlarla ülkemizde üretilen cerrahi maske alanında salgın öncesi kapasitenin katbekat üzerine çıkmış durumdayız. Kırıkkale'de faaliyete geçen tesisle birlikte maske arzına önemli katkı sağlıyor olacağız. Tesiste kullanılacak makineler için gerekli bütçe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca karşılandı. Makineler ise gurur vesilesi bir kurumumuz olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından ücretsiz sağlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesindeki katkılarından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Hazine ve Maliye bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızın yanı sıra Kırıkkale Valiliğine teşekkür ediyorum."

"Günlük 1,5 milyon maske üretilecek"

Oktay, halk eğitim merkezi tarafından eğitilen kursiyerlerin de maske üretim sürecinde yer alacağını belirterek "Bu hafta faaliyete başlayan ve tam kapasiteyle çalışan tesiste günlük 1,5 milyon, aylık 45 milyon cerrahi maske üretilecek." bilgisini paylaştı.

AA

Etiketler: Kırıkkale, tesis, maske, üretim
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