Kış yolculukları için ‘hayatî’ uyarılar

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kış aylarında seyahat edeceklerin sorun yaşamamaları amacıyla uymaları gereken 10 hayatî kurala yer verildi.

Buna göre, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural şöyle: “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız yapmayın. Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın. Araçlarınızın kış bakımını yaptırın. Uygun lastik kullanın. Şehirler arası ticarî yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyun. Araçlarınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun. Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini arttırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın. Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın. Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, araçlarınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin. Farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın. Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin. Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın.” AA

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