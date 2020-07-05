KKTC'de son 24 saatte virüs vakasına rastlanmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 664 Kovid-19 testi yapıldığı, toplam test sayısının 41 bin 653'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi devam ediyor. Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin öldüğü KKTC'de Kovid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuşmuştu. 75 gün Kovid-19 vakası görülmeyen ülkede, 1 Temmuz'da uluslararası uçuşların başlamasıyla Kovid-19 vakaları görülmeye başlanmıştı. AA

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