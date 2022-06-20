Kocaeli'de kimya fabrikasındaki yangında son durum?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Yavuz'dan açıklama

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin saat 08.54'te olay yerine intikal ettiğini belirterek, yangına hemen müdahale edildiğini söyledi.

Devletin tüm ekipleri ve personelini seferber ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Buraya tüm gücümüzle geldik. Müdahale, halen devam ediyor. Sevindirici tarafı herhangi bir yaralanma ve hayatını kaybeden kardeşimiz bulunmuyor." diye konuştu.

Yavuz, şu anda da titiz bir çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Yavaş ilerlemesinin sebebi, içeride itfaiye erlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak ve dikkatli bir çalışma yapması gerekiyor. Şu an itibarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz bütün imkanlarıyla bütün personeliyle sahada. Yine devletimizin tüm birimleri burada. Diğer taraftan da çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına yönelik de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün bu bölgede biliyorsunuz, gerek fabrika baca gazları hem de yer üstü tesislerindeki hava kalitesini ölçen sistemlerimiz var. Bunları da kontrol ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk söz konusu değil."

Fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan yangının söndürüleceğini umut ettiğini kaydeden Yavuz, Atabay Kimya Sanayi'nin, Türkiye'nin marka ve öncü fabrikalarından biri olduğunu, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayan firmanın önemli ilaçlar ürettiğini hatırlattı.

Bu süreci dayanışma içerisinde atlatacaklarını bildiren Vali Yavuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.