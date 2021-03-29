Kocaeli'de Yeni Asya coşkusu

Kocaeli Yeni Asya Temsilciliği, 23 Mart vesilesiyle gazetemizi tanıtma çalışmalarına ağırlık verdi. Kampanya ile Gebze, Başiskele, Körfez, Derince, İzmit, Kuruçeşme, Kandıra, Karamürsel ve Gölcük’te dağıtım yapıldı.

Haber: Ahmet Cemil ÇÖKREN

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Kocaeli Yeni Asya Temsilciliğ, 23 Mart vesilesiyle gazetemizi tanıtma çalışmalarına ağırlık verdi. “23 Mart Bediüzzaman Özel Sayısı”nı dağıtan okuyucularımız, dağıtım ve tanıtım çalışmaları esnasında yaşadıklarını da şöyle paylaştılar:

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 61. yıl dönümü münasebeti ile Kocaeli okuyucuları olarak 2500 gazete getirttik. Gebze, Başiskele, Körfez, Derince, İzmit, Kuruçeşme, Kandıra, Karamürsel ve Gölcük’te dağıtımını gerçekleştirdik.

İzmit’in meşhur Fethiye Caddesinde bir mağazada genç bir arkadaş rep tarzı konuşması ile Üstadımızın mesajını okudu ve bizi el ve yüz mimikleri ile tasdikledi.

İzmit’in Cumhuriyet Parkı’nda Kentkart Satış Ofisine gazete bıraktığımız esnada arkamızdan gelen kasketli bir yetişkin “Ne dağıtıyorsunuz?” diye sordu. “Gazete” deyince, Yeni Asya standında Bediüzzaman Hazretleri’nin resmini görünce hemen, “İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar” vecizesini okumaya başladı. “Maşallah, tanıyormuşsunuz demek ki” dedik ve “Evet” cevabını aldık.

Dağıtım sırasında, gazetemizde Üstadın resmini görünce mennun olmayan bir hanım, Yeni Asya İzmit mağazasına tepki göstermek kastıyla gidiyor ve “Nasıl dağıtırsınız bu gazeteyi?” diye soruyor. Görevli Salih Ağabey de, “Gazeteyi dağıtmak suç mu? O günler 1950 öncesinde kaldı. Artık fikrine güvenen mesajını verir” diye cevap veriyor.

Cami çıkışlarında ise gazetemize çok teveccüh gösterildi. Yaşlı teyzelerde gazetemizden almak istediler. Fakat gençler biraz çekingen. Genç kardeşlerimiz de gazete dağıtımında bize destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Onlar da bu vesile ile tecrübe kazandılar. Kimilerinden tebrikler, kimilerinden de tepki alınca daha bir kararlılıkla Yeni Asya’yı tanıtma çalışmalarına ağırlık verme kararı aldılar.”