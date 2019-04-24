Köpeğe işkence eden kişinin elinden köpek alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Halil S.’nin motosikletin arkasına bağladığı pitbull cinsi yavru köpeğin zaman zaman yerde sürüklemesi, görenlerin tepkisini çekti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sümer mahallesinde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Hareket halindeki motosiklete yetişemeyince zaman zaman yerde sürüklenen köpeği gören çevredeki vatandaşlar öfkelendi. Halil S.’nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Köpeği sahibinden aldılar Tepkili vatandaşları sakinleşmeye çalışan Halil S., “Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, “Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi” diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı. Halil S. ise tepkiler üzerine köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. Halil S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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