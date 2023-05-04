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4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi

04 Mayıs 2023, Perşembe
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tarihi Karakaya köyü, FPV dronla kaydedildi.

Gümüşlük Mahallesi’ne 3 kilometre uzaklıkta Peksimet Dağı eteklerinde yer alan köy, 800 yıllık bir geçmişe sahip.Denizden gelebilecek saldırılara karşı yapıldığı düşünüldüğünden “Korsan Köy” olarak da anılan bölge, uzaktan bakıldığında terkedilmiş bir yerleşim yeri izlenimi veriyor. Karakaya köyü geçmişte Avrupa’dan gelen turistlerin ve gurbetçilerin oldukça uğrak yeri ve yaşam alanı olarak da biliniyor.

YENİ YAPILARA İZİN YOK

Sit alanı olan bölgede kötü durumdaki tarihi taş evlerin birçoğu tadilattan geçirildi. Bazı evlerde ise onarım çalışmaları devam ediyor. Eski Bodrum ve Rum mimarisinden izler taşıyan köyde 60 ev bulunuyor ve yeni yapılara izin verilmiyor. Özellikle kış mevsiminde tamamen sessizliğe bürünen köyde, az sayıda kişi yaşıyor. Tefekküre vesile olan güzelliklerin de olduğu tarihi alan, FPV dronla görüntülendi.

AA

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