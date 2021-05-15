Kovid-19 vak’asının görülmediği örnek köy

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar Köyü’nde, alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vak’asına rastlanılmadı.

Köy muhtarı Metin Şahin, gazetecilere, 40 haneli 50 nüfuslu köylerinde hiç koronavirüs vak’asına rastlanılmadığını söyledi. Sürekli, kapı kapı gezerek köylünün ateşlerini ölçüp, maske dağıttığını anlatan Şahin, şunları kaydetti: “Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında görülmeye başlamasından sonra sıkı tedbirler alarak köyümüzü bu belâdan korumaya çalışıyoruz, Hiç vak’a görülmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi çok dikkat ettik, köy halkımıza dezenfektan, kolonya ve maske dağıtımı yaptık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. İlk dönemlerde vatandaşlarımızın ateşlerini her hafta ölçüyorduk, şimdi ise iki haftada bir ateş ölçüp, maske dağıtmaya devam ediyoruz ve köyümüzü bu şekilde virüsten korumaya çalışıyoruz. Dışarıdan köyümüze gelen vatandaşlarımıza 15 gün evlerinde kalmalarını öneriyoruz.” AA

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