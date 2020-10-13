Külliyat kampanyası Ermenek billbordlarında

Yeni Asya Neşriyat’ın herkes okusun diye her bütçeye uygun olarak düzenlediği ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyati’ kampanyası 750 TL yerine 480 TL ile satışa sunulmuştu.

Ülkemizin dört bir yanından yoğun ilgi gören kampanyaya Ermenek’ten de destek geldi. Ermenek temsilciliğimiz şöyle bir açıklama yaptı: "Ermenek Yeni Asya Temselciliği olarak kampanyanın reklam afişlerini ilçemizdeki reklam bilbordlarına astırarak duyurduk. Kampanyamızı ‘herkes okusun diye, Eylül ayına özel kampanya fiyatıyla’ şeklinde bastırdık. Bu güzel hizmetten yararlanmak ve satın almak isteyenleri büromuza davet eder ve ödeme kolaylığı sağlayacağımızı da belirtmek isteriz. Ermenek - Yeni Asya *** Tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com

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