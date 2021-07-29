Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangın karadan da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter adresinden yangının kontrol altına alındığını açıkladı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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