Lisede 30 çeşit sebze ve meyve üretiyorlar

Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarım arazilerinde atalık tohumlardan tabiî yöntemlerle üretilen sebze ve meyve ilgi görüyor.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891’de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, Millî Eğitim Bakanlığı’nca da AR-GE merkezi ilân edilen okulda geleneksel ve modern yöntemler kullanılarak Türk tarımının gelişmesi için ziraatçılar yetiştiriliyor.

Lisenin arazilerinde gübre, ilâç veya kimyevî madde kullanılmadan atalık tohumlardan domates, patlıcan, biber, soğan, patates, şeftali, elma gibi 30 çeşit sebze ve meyve üretiliyor.

Arazinin 200 dönümde bitki yetiştiriciliği ve sebzecilik, 130 dönümde de meyvecilik yapılarak öğrencilerin meslekî gelişimine katkı sağlanıyor. Okulun önünde açılan marketteki satışlardan elde edilen gelir de döner sermayeye aktarılarak tarımsal üretime, okulun, öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanıyor.



GÜBRESİZ, İLÂÇSIZ ÜRETİM

Okul müdürü Ali Cihan, lisenin sloganının, “Geleneksel tarımı modern tarımla buluşturmak” olduğunu söyledi. Bundan dolayı gübre, kimyasal ve ilâçtan uzak üretimi önemsediklerini belirten Cihan, “Arazilerimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve teknik personelimizle ilâçsız, gübresiz, atalık tohumlarımızdan tüm sebze türlerinden, bazı meyvelerden AR-GE kapsamında hem deneme üretimleri hem de döner sermaye kapsamında satışa hazır ürünler üretmekteyiz. Ürünlerimizin birçoğunu tohumluk olarak ekiyoruz, tohumunu aldığımız ürünlerden arta kalan kısmı da vatandaşımıza tarlamızdan tabaklarına, mutfaklarına bir lezzet serüveni için buluşturmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.